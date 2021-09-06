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Новая серия «Ну, погоди! Каникулы» выйдет на экраны в конце 2021 года

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:00
Общество
Новая серия «Ну, погоди! Каникулы» выйдет на экраны в конце 2021 года
Кадр из мультфильма «Ну, погоди»

Москва, 6 сентября. Российская киностудия «Союзмультфильм» выпустит новую серию «Ну, погоди! Каникулы» в этом году.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в ходе лицензированной конференции сообщила, что в конце 2021 года киностудия представит новую серию «Ну, погоди! Каникулы». Зрители познакомятся с новым героями культового сериала — семьей Бегемотов, Косулей, спортивным Барсуком Тимом и не только.

Роли Волка и Зайца озвучат юмористы Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов. Точная дата выхода новой серии «Ну, погоди! Каникулы» пока неизвестна. В прошлом году «Союзмультфильм» начал работу над новым циклом «Ну, погоди!». Планируется, что первый сезон сериала будет состоять из 52 серий.

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союзмультфильм новая серия ну погоди продолжение
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