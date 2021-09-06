Мишустин призвал уходить от траты ресурсов на избыточные бюрократические процедуры

Москва, 6 сентября. Документооборот, который на сегодняшний день существует в России, нуждается в серьезной модернизации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

России пора уходить от использования документов в бумажном виде. Необходимо сделать документооборот более современным, отметил он в обращении для участников Всероссийской недели охраны труда.

«Процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать простыми, но эффективными», — отметил он.

Соответствующие законодательные инициативы позволят работодателям использовать современные цифровые решения, предупреждать нарушения и снижать возможные риски. Кроме того, Мишустин считает, что таким образом предприниматели будут больше заинтересованы в том, чтобы развивать мероприятия по охране труда.

Пользователям портала «Госуслуги» больше не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Благодаря нововведениям, сервис будет получать необходимую информацию от организаций самостоятельно.