Экс-игрок «ПСЖ» скончался после 39 лет комы

Париж, 6 сентября. Футболист Жан-Пьер Адамс скончался на 74-м году жизни после продолжительной комы, сообщили в пресс-службе французского Национального союза футболистов-профессионалов.

Бывший игрок футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» впал в кому в 1982 году. Основной причиной считается врачебная ошибка во время операции в госпитале в Лионе.

Помимо «ПСЖ» Адамс выступал за такие французские клубы, как «Ним», «Ницца», в составе которых дважды завоевывал серебро чемпионата Франции. Будучи в национальной команде, защитник провел 22 матча в период с 1972 по 1976 год. В честь него названы стадионы в муниципалитетах Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.