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Расширение дальневосточной ипотеки на учителей ожидается в 2021 году

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 13:57
Экономика
Расширение дальневосточной ипотеки на учителей ожидается в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 сентября. Учителя и врачи будут внесены в перечень участников программы «Дальневосточная ипотека» до конца текущего года, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Стать участниками программы «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи, где супругам меньше 35 лет, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Кроме того, участники программы «Дальневосточный гектар» без возрастных ограничений. Было предложено расширить условия кредитования на других специалистов.

«Постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать», — отметил Трутнев.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе ВЭФ-2021 сообщил, что предложение о расширении дальневосточной ипотеки будет рассмотрено в правительстве в ближайшее время.

«Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке», — отметил глава государства.

Политолог Павел Данилин ранее обозначил главные акценты речи российского президента на пленарном заседании форума.

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