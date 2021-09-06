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Импорт вина увеличился в России за первое полугодие
Экономика
Импорт вина увеличился в России за первое полугодие
pixabay.com

Москва, 6 сентября. В Российской Федерации восстанавливается импорт вина. Показатель заметно увеличился с начала текущего года.

По итогам периода с января по июль поставки иностранного вина в Россию повысились на 24,82%, до 18,87 млн дал. Показатель приводится в годовом выражении. Ситуация освещена в презентации Министерства сельского хозяйства РФ, сообщает «Ъ».

«Основные поставщики вина в Россию — Испания, Грузия и Франция — в целом сохранили свои позиции», — говорится в материале.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией в отрасли, сообщил, что Италия и Португалия нарастили свои доли на несколько процентных пунктов. При этом отмечается, что производство отечественных вин за прошедшие семь месяцев упало на 11,9% год к году, до 31,72 млн дал.

В Правительство России ранее поступило предложение заморозить акциз на алкоголь. Сохранить утвержденные налоговые ставки просят до конца 2024 года.

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