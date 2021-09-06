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Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей женщины-индианки
Весь мир
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей женщины-индианки
wikimedia.org  /  ProtoplasmaKid

Мехико, 6 сентября. Власти Мексики заменят памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков по случаю празднования Международного дня представительниц коренных народов. Об этом сообщила мэр столицы Клаудия Шейнбаум.

По ее словам, бронзовый памятник Христофору Колумбу, который еще в 2020 году убрали с центрального проспекта Мехико перед протестами, не вернут на место. Под наблюдением Национального института антропологии и истории (INAH) статую перенесут в парк Америки, как только завершатся работы по реставрации.

Шейнбаум отметила, что установка скульптуры, посвященной представительнице коренных народов, обеспечит «социальную справедливость» по отношению к исторической роли женщин в Мексике.

«Мы, естественно, признаем Колумба, но существуют две точки зрения: первая говорит об открытии Америки европейцами, однако здесь уже были древние цивилизации. И есть другое мнение, преобладающее у нас, согласно которому европейцы прибыли сюда и начали колонизацию», — заявила Шейнбаум.

По словам мэра Мехико, изваяние женщины из племени ольмеков будет сделано «великим скульптором Педро Рейесом». Шейнбаум напомнила, что инициатива была предложена в Сенате Республики и поддержана разными представителями общества.

Она подчеркнула, что речь идет не о попытке стереть из истории испанскую конкисту в Америке, а признать цивилизации, которые всегда существовали на этих территориях.

Шейнбаум является сторонником левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который неоднократно заявлял о стремлении выполнять роль защитника уязвимого населения, в том числе индейцев.

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мексика история статуя
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