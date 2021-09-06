Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей женщины-индианки

Мехико, 6 сентября. Власти Мексики заменят памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков по случаю празднования Международного дня представительниц коренных народов. Об этом сообщила мэр столицы Клаудия Шейнбаум.

En el marco del #DíaInternacionalDeLaMujerIndígena anunciamos que en la glorieta donde se ubicaba la estatua de Colón, se colocará una escultura que reivindica a las mujeres, de cara a los #500AñosDeResistenciaIndígena.#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/4CinthlvDY — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 5, 2021

По ее словам, бронзовый памятник Христофору Колумбу, который еще в 2020 году убрали с центрального проспекта Мехико перед протестами, не вернут на место. Под наблюдением Национального института антропологии и истории (INAH) статую перенесут в парк Америки, как только завершатся работы по реставрации.

En nuestra visión, el valor del espacio público es incalculable, sobre todo cuando se embellece y se pone al servicio de la felicidad de la gente.



Después de 50 años de la fundación de la colonia Santo Domingo entregamos un nuevo parque de 4 hectáreas. #ParqueCantera pic.twitter.com/iBTkPoZe4N — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 5, 2021

Шейнбаум отметила, что установка скульптуры, посвященной представительнице коренных народов, обеспечит «социальную справедливость» по отношению к исторической роли женщин в Мексике.

«Мы, естественно, признаем Колумба, но существуют две точки зрения: первая говорит об открытии Америки европейцами, однако здесь уже были древние цивилизации. И есть другое мнение, преобладающее у нас, согласно которому европейцы прибыли сюда и начали колонизацию», — заявила Шейнбаум.

По словам мэра Мехико, изваяние женщины из племени ольмеков будет сделано «великим скульптором Педро Рейесом». Шейнбаум напомнила, что инициатива была предложена в Сенате Республики и поддержана разными представителями общества.

Los resentidos y sus “grandes decisiones” para “cambiar” el mundo:



Escultura de mujer indígena sustituirá a Cristóbal Colón en glorieta de Reforma https://t.co/bXPpgjL718 — Guillermo Barba (@memobarba) September 5, 2021

Она подчеркнула, что речь идет не о попытке стереть из истории испанскую конкисту в Америке, а признать цивилизации, которые всегда существовали на этих территориях.

Шейнбаум является сторонником левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который неоднократно заявлял о стремлении выполнять роль защитника уязвимого населения, в том числе индейцев.