Историк Корнилов рассказал о зверствах японцев во времена Второй мировой войны

Во времена Второй мировой войны японские военные совершали ужасающие зверства на оккупированных территориях. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Собеседник оценил призыв главы МИД России Сергея Лаврова не забывать о преступлениях, совершенных во времена Второй мировой войны японскими милитаристами.

«Если не ошибаюсь, как раз сейчас министерство обороны рассекретило некоторые данные относительно того, что творили японцы с нашими военнопленными. Там и зверства, и пытки. Я уж не говорю про те ужасы, которые японцы совершали в отношении китайского мирного населения на оккупированной территории Маньчжурии: лагеря, расстрелы, изнасилования женщин», — сообщил историк.

Владимир Корнилов также отметил, что память об ужасах того периода истории хранит не только наш народ.

«Наберется большой перечень злодеяний, которые творили самураи и которые сейчас в Японии, мягко говоря, не любят вспоминать. Мы знаем, что даже между Китаем и Японией, между Кореей и Японией периодически возникали очень серьезные дипломатические скандалы и споры из-за появления в учебниках истории в Китае или в Корее тех или иных фактов и замалчивания этих сведений в японских учебниках», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В завершение он подчеркнул, что в конце концов историческая справедливость должна восторжествовать.

«Жалко, что мы долго не рассекречивали многие данные по этому поводу. Надеюсь, что работа в этом направлении только началась», — подытожил политолог.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил новость о том, что ФСБ России обнародовала имена украинских палачей, казнивших мирное население и воевавших против СССР. По его словам, руководство Советского Союза совершило большую ошибку, решив хранить эти данные в секрете.