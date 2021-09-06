Педагог из Воскресенска перечислила мошеннику более 2 млн рублей

Воскресенск, 6 сентября. Педагог Воскресенского колледжа города Воскресенска попалась на удочку телефонных мошенников. В полиции местная жительница рассказала, что 4 сентября ей позвонили с неизвестного номера, мужчина на другом конце провода заявил, что злоумышленники пытаются снять с ее карты деньги. Чтобы сохранить накопленные средства, педагог перевела на счет мошенника 2 млн 950 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование дела продолжается.

МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества. ФАН собрал самые распространенные из них.