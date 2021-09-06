Соглашения на сумму более 3 трлн рублей заключены в рамках ВЭФ-2021

Москва, 6 сентября. Вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о соглашениях, подписанных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В рамках форума подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей. По словам Трутнева, впереди большая работа, чтобы эти средства пошли в экономику Дальнего Востока. Работа в регионе по-прежнему будет направлена на привлечение инвестиций — российских и зарубежных.

«Мы по-прежнему будем стараться постоянно создавать новые возможности развития, таким образом закрепляя за Дальним Востоком такой статус полигона технологий управления, связанных с развитием региона», — заявил Трутнев.

Вице-премьер РФ ранее сообщил, что на создании преференциальных зон на Дальнем Востоке Россия уже окупила свои расходы. Более того, доходы от новых предприятий превысили затраченные средства на 42 млрд рублей. Общие доходы бюджета от деятельности предприятий составили 123,1 млрд рублей.