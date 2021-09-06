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Двукратный чемпион Паралимпиады Кузюков поделился эмоциями после возвращения из Токио

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 13:50
Спорт
Двукратный чемпион Паралимпиады Кузюков поделился эмоциями после возвращения из Токио
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 сентября. Российские паралимпийцы вернулись из Японии, среди них был двукратный чемпион по фехтованию Александр Кузюков. Атлет с гордостью продемонстрировал корреспонденту ФАН свои медали.

Александр Кузюков покорил своим мастерством Россию, был трехкратным чемпионом мира и трижды становился лучшим на первенстве Европы. Теперь в его копилке появились две награды Паралимпиады — золото в личных соревнованиях и в командном турнире.

«Вот шпага личная, шпага командная. За эти четыре дня столько людей эти медали подержали. Но людям за счастье на самом деле. Столько слов поддержки я услышал, столько слов благодарности, столько людей написали, поздравили. И началось это еще перед Играми, когда ребята просто желали удачи, здоровья. Это очень сильно мотивировало и поддерживало. Я очень признателен, ребята», — поделился Кузюков в беседе с ФАН.

Паралимпийские игры официально завершились в Токио 5 сентября. Сборная России в общем медальном зачете финишировала четвертой, завоевав 118 наград, из них 36 — наивысшего достоинства. Россиян в столичном аэропорту встречали как настоящих героев.

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