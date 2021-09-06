МИД России потребовал освободить президента Гвинеи Конде

Москва, 6 сентября. Российская сторона не поддерживает произошедшее в Гвинее. Москва выступает против попыток неконституционной смены власти, заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве потребовали освободить президента Гвинеи Альфу Конде. Он был задержан военными мятежниками в столице региона. Предполагается, что за этими действиями стоит полковник Мамади Думбуйя. Он служил во французском Иностранном легионе. В 2018 году полковник вернулся в республику, чтобы установить контроль над подразделением GPS.

Ранее стало известно, что в Гвинее совершили попытку государственного переворота. В столице зафиксировали активную стрельбу. Солдаты подходили к местным жителям и просили вернуться в свои дома.

В МИД РФ уточнили, что пострадавших среди российских граждан нет. Дипломаты призвали людей не покидать дома в целях безопасности.