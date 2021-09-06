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Лидер сопротивления в Афганистане заявил о воюющих на стороне талибов иностранцах

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:32
Армия
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о воюющих на стороне талибов иностранцах
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 6 сентября. Граждане иностранных государств воюют в Афганистане на стороне радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Такое заявление сделал лидер сил сопротивления, которые оказывают противодействие талибам в провинции Панджшер, Ахмад Масуд.

Ранее руководитель афганских ополченцев призвал сограждан объединиться для борьбы с «Талибаном». Он заявил, что противостояние талибам в провинции еще не прекращено и боестолкновения продолжаются.

Стоит отметить, что представители радикального движения уже не один пытались объявить о захвате Панджшера и полном прекращении войны в Афганистане. Однако силы сопротивления опровергали подобную информацию. Однако недавно стало известно, что талибам удалось занять мавзолей «Панджшерского льва», который принадлежит Ахмаду Шаху Масуду — отцу нынешнего лидера сил ополчения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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