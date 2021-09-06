В России могут отменить НДФЛ со сдачи тары на переработку

Москва, 6 сентября. Законопроект об отмене налога на доходы физических лиц от сдачи тары на переработку направлен в Правительство Российской Федерации.

Автором инициативы является комитет Совета Федерации по экономической политике. НДФЛ хотят отменить от сдачи пластиковой и стеклянной тары, пишут «Ведомости». Формальная норма в российском законодательстве останавливает торговые сети устанавливать фандоматы на прием вторсырья, считают авторы документа.

«Магазины также не спешат предложить ответственным потребителям акции и бонусы в обмен на вторсырье», — заявил председатель комитета Андрей Кутепов.

На данный момент нельзя начислять деньги со сдачи тары в фандоматы напрямую на счет физлица. Как объяснил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, это будет считаться налогооблагаемым доходом граждан.

Ранее стало известно, что некоторые жители РФ смогут оплатить транспортный налог со скидкой. Бонус могут предоставить в том числе ​​одному из родителей многодетной семьи.

Замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин объяснял, что постоянные покупки новых моделей смартфонов и автомобилей ведут к перепроизводству, а значит, и к увеличению отходов. «С этим надо что-то делать», – цитирует его «ФедералПресс».