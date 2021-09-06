Министр спорта России Олег Матыцин оценил выступление паралимпийцев в Токио

Москва, 6 сентября. Команда Паралимпийского комитета России заняла четвертое место в медальном зачете на Играх в Токио. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал результат успешным.

Министерство спорта России считает выступление паралимпийцев на летних Играх в столице Японии успешными, несмотря на четвертое место в турнирной таблице. Команда в общей сложности завоевала 118 медалей.

«Все сборные выступали после перерыва с 2012 года на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения. Поэтому абсолютно успешное выступление», — отметил Олег Матыцин в беседе с журналистами.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Национальная команда пропустила Игры в Рио-де-Жанейро, которые прошли в 2016 году. Причиной стал антидопинговый скандал.

В середине сентября президент Владимир Путин встретится с российскими паралимпийцами. Соответствующую информацию уже подтвердили в Кремле.