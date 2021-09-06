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В Госдуме посоветовали США уяснить вопрос о принадлежности Крыма

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 13:28
Политика
В Госдуме посоветовали США уяснить вопрос о принадлежности Крыма
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 6 сентября. Госдепартаменту США следует понять, что Крым является территорией Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что американское ведомство позволило себе очередное высказывание о полуострове. Кроме того, в США подняли вопрос о якобы нарушениях гражданских прав жителей Крыма. По словам Пискарева, действия Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела РФ и давлением на правоохранительную систему. Также американские власти открыто поддерживают экстремистскую деятельность.

«Американским дипломатам, как и другим участникам "Крымской платформы", давно пора уяснить, что Крым — это Россия», — указал депутат.

Пискарев также напомнил, что решение о присоединении Крыма к России было принято на референдуме в 2014 году. Тогда большинство участников голосования поддержали инициативу.

Ранее в Госдепартаменте США прокомментировали задержание первого заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. Вашингтон призвал отпустить гражданина.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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