Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд призвал афганцев дать отпор «Талибану»

Кабул, 6 сентября. Лидер сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал сограждан объединиться для борьбы с «Талибаном»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Лидер ополчения в Панджшере заявил, что противостояние талибам еще не прекращено и боестолкновения продолжаются, как передает ТАСС.

Ранее представители движения «Талибан» заявили, что под контроль боевиков перешли все территории провинции Панджшер, однако ополчение опровергло это утверждение и сообщило, что город Базарак по-прежнему под контролем отрядов Масуда. В ответ на это боевики заняли мавзолей «Панджшерского льва» в восьми километрах от Базарака. Этот жест примечателен тем, что мавзолей принадлежит Ахмаду Шаху Масуду, для афганцев он является национальным героем, и, что самое главное, он отец действующего лидера сопротивления.

Столкновения в Панджшере начались в прошлом месяце, когда 15 августа талибы заняли Кабул и объявили, что вся власть в Афганистане перешла в их руки. Вице-президент страны Амрулла Салех призвал афганцев дать отпор боевикам. Вторым лидером сопротивления стал Ахмад Масуд, он вместе с отрядами военных, не присягнувших «Талибану», занял горные ущелья в Панджшере.

1 Организация запрещена на территории РФ.