Пьяная женщина ударила ножом подростка в Сланцах

Сланцы, 6 сентября. В Сланцах 16-летний подросток попал в больницу с колото-резаными ножевыми ранениями, которые ему в ходе потасовки нанесла местная жительница.

Согласно данным следствия, 16-летний подросток проходил мимо конфликтующей между собой компании и решил выяснить причину разногласия. Однако получил от 38-летней пьяной участницы спора несколько ударов ножом. В результате мальчик был госпитализирован с колото-резанными ранениями.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В данный момент женщина задержана. Следствие уже подготовило ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители назначили комплекс оперативно-следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нападения осужденного ангарской колонии на ее сотрудника.