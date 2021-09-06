Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, наши рекорды, скандалы из-за Украины

Завершились Паралимпийские игры — 2020 в Токио, которые из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить на год. Российская команда выступила великолепно, завоевав рекордное число медалей — 118, из которых 36 золотых. Место России в общем медальном зачете менялось несколько раз, в результате мы заняли почетное место в первой пятерке.

К сожалению, Паралимпиада была омрачена некрасивыми скандалами, часть с «украинским» оттенком и, как бы это мягче сказать, совсем неспортивными. Подробнее — в обзоре ФАН.

Паралимпиада-2020: место России в медальном зачете и наши рекорды

Российские паралимпийцы, которые из-за санкций вынуждены были выступать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), показали себя настоящими бойцами. Российская команда почти все время прочно занимала третье место в медальном зачете, а 1 сентября наши атлеты стали вторыми. Да, этот успех закрепить не удалось, российские паралимпийцы вновь немного уступили спортсменам из Великобритании, и так продолжалось почти до конца Игр.

И только на самом финише нашу команду обошли спортсмены из США. Буквально на одну золотую медаль, что особенно обидно. При этом общее количество наград у россиян — 118, у американцев — 104, то есть на целых 14 меньше. Так что по общему количеству наград наши атлеты заняли третье место.

Первое место в общем медальном зачете Паралимпиады досрочно занял Китай с невероятными 207 медалями, из которых не менее невероятные 96 — золотые. Все остальные команды отстали значительно. Великобритания — 124 медали, из них 41 золотая, США — 104 награды, 37 золотых, Россия — 118 медалей, 36 золотых. Отметим еще раз: российские 118 наград — это рекордный показатель нашей страны на Паралимпиадах.

Украина, которая шла на пятом месте, на финишной прямой уступила Нидерландам и заняла достойное шестое место. Финальный медальный зачет Паралипиады-2020 представлен в инфографике ФАН.

Ну что ж, четвертое место с рекордом по медалям для России — большой успех, с которым мы от души поздравляем героических российских паралимпийцев (как проходила торжественная встреча наших спортсменов, смотрите в репортаже ФАН).

Федеральное агентство новостей /

Скандалы с «украинским» оттенком

Отметим, сборная Украины на Паралимпиаде выступала успешно и стабильно, сказалась сильная советская спортивная школа. Только на финише Украина уступила пятое место Нидерландам, и тоже обидно — ровно на одно золото. При этом у Украины 98 наград (24 золота), а у Нидерландов — всего 59 медалей (25 золотых)! Как говорится, почувствуйте разницу.

Поэтому так печально, что скандалы на Паралимпиаде оказались связаны именно с атлетами с Украины. Напомним, сначала появились слухи, что украинских паралимпийцев свои же функционеры заставили досрочно покинуть церемонию открытия, чтобы они не сидели рядом с россиянами. Позже эта информация была опровергнута, но, как говорится, осадочек остался: не на пустом же месте возник этот слух.

Всем памятен инцидент, как после Олимпиады-2020 на Украине, извините за выражение, «полоскали» на все лады молодую прыгунью Ярославу Магучих, которая, завоевав серебро, обнялась с победительницей — россиянкой Марией Ласицкене. Объятия девушек попали на фото, и чего только не наслушалась 19-летняя Ярослава, которую на Украине чуть ли не в предательницы записали!

Магучих даже вызвали на беседу в минобороны Украины (она лейтенант ВСУ). И хотя после Олимпиады ее наградили, но остальные украинские спортсмены все поняли и, как говорится, намотали на ус.

Поэтому на Паралимпиаде украинский легкоатлет Игорь Цветов, выигравший серебро в беге на 100 метров, во время церемонии награждения демонстративно отказался фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым (золото) и Артемом Калашяном (бронза).

Когда разгорелся скандал, Международный паралимпийский комитет занял сторону Цветова, дескать россияне нарушили противоэпидемический режим, так как были без масок. Сам же Цветов нашел патриотическое «оправдание» своему демаршу.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое», — написал Цветов в Facebook после инцидента.

Правда, вскоре, запись стала недоступной.

Prt Scr matchtv.ru /

При этом журналисты выяснили, что ни масочный режим, ни «патриотизм» не помешали Цветову всего два месяца назад спокойно фотографироваться с теми же Сафроновым и Калашяном на паралимпийском чемпионате мира в Польше.

Очень грустно, что политика разделения и пропаганда ненависти к России, насаждаемая киевскими властями, вмешалась в паралимпийский спорт, который на самом деле — о силе духа, преодолении и взаимовыручке.

Церемония закрытия Паралимпиады состоялась в Токио в воскресенье, 5 сентября. А уже следующей весной, в марте 2022 года, в Пекине состоятся зимние Олимпийские, а затем и Паралимпийские игры.