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Минцифры России планирует обеспечить планшетами всех учителей до 2024 года
Общество
Минцифры России планирует обеспечить планшетами всех учителей до 2024 года
pixabay.com  /  Anastasia Gepp

Москва, 6 сентября. Современные планшеты с доступом к электронному журналу могут появиться у всех российских учителей уже к 2024 году, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Преподавателю необходимо предоставить возможность использования современных технологий в своей работе, чтобы он мог стать центром цифровизации. Гаджет будет содержать в себе электронные журналы, планы занятий и другую необходимую учителю информацию, уточнил Шадаев.

Минцифры уже согласовало с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельной задачи об обеспечении преподавателей планшетами, рассказал министр ранее на форуме «Время образования».

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учителя планшеты шадаев
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