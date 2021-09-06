Минцифры России планирует обеспечить планшетами всех учителей до 2024 года

Москва, 6 сентября. Современные планшеты с доступом к электронному журналу могут появиться у всех российских учителей уже к 2024 году, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Преподавателю необходимо предоставить возможность использования современных технологий в своей работе, чтобы он мог стать центром цифровизации. Гаджет будет содержать в себе электронные журналы, планы занятий и другую необходимую учителю информацию, уточнил Шадаев.

Минцифры уже согласовало с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельной задачи об обеспечении преподавателей планшетами, рассказал министр ранее на форуме «Время образования».