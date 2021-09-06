Лавров: в Белом доме осознали неизбежность запуска «Северного потока — 2»

Москва, 6 сентября. Власти Соединенных Штатов Америки, включая президента Джо Байдена, осознают неизбежность запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Несмотря на санкционное давление, запуску «СП-2» быть, и Вашингтон не в силах на это повлиять, подчеркнул Лавров в ходе выступления в пансионе воспитанниц Минобороны России. Заявление Лаврова было сделано вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в ходе которого последний вновь попытался убедить Белый дом сорвать запуск газопровода.

Тем не менее, украинские власти продолжают заявлять об опасности «СП-2» для режима Зеленского и призывают Запад оказать на Москву давление. К дискуссии о трансбалтийском газопроводе присоединился и мэр Киева Виталий Кличко: по мнению экс-боксера, санкционная политика в отношении Кремля со стороны Брюсселя и Вашингтона должно быть усилена.