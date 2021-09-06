Скончался один из свидетелей по делу об авиакатастрофе MH17 на Украине

Амстердам, 6 сентября. Умер один из свидетелей, проходящих по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом после того, как следствие предоставило дополнительные документы, а именно допросы свидетелей, отчеты экспертов и материалы Королевской военной академии Бельгии.

Малайзийский Boeing рейсом MH17 совершал перелет из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение в районе села Грабово Донецкой области Украины. Трагедия произошла 17 июля 2014 года в в зоне вооруженного конфликта. На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли.

Фигурантами уголовного дела являются трое граждан России и один украинец. Российские власти сообщили,что не могут признать результаты следствия в связи с тем, что страну не допускают к расследованию авиакатастрофы.