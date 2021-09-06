Лавров упрекнул США в навязывании России внутренней повестки

Санкт-Петербург, 6 сентября. Российско-американский саммит в Женеве не принес кардинальных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом была позитивной, но саммит не изменил позиции Соединенных Штатов по отношению к Москве.

«Он (саммит. — Прим. ред.) никаких прорывов, радикальных перемен в отношениях не принес», — заметил Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

Вашингтон по-прежнему считает, что имеет право навязывать России внутреннюю повестку дня. Более того, США продолжают голословно упрекать Москву в различных вопросах, не приводя никаких аргументов, добавил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров указал на намерение США продолжать сдерживать Россию. Несмотря на это, есть надежда на снижение глобальной напряженности.