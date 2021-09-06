Определено количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей

Москва, 6 сентября. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, какое количество граждан Российской Федерации зарабатывает крупные суммы.

Речь идет о доходе более 1 миллиона рублей в месяц. Подобный уровень зарплаты имеют около 17,1 тысячи россиян, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек», — заявили эксперты.

По данным аналитиков, количество таких работников увеличилось за два года на 51,5%. В апреле 2019 года показатель находился на отметке в 11,29 тысячи человек.

Ранее был назван средний заработок жителей Санкт-Петербурга. Уровень зарплаты в Северной столице примерно на 20 тысяч рублей выше, чем в среднем по России.