В Голливуде снимут фильм ужасов по сценарию экс-участницы «Дома-2»

Москва, 6 сентября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сокол рассказала о фильме ужасов, который снимут в США по ее сценарию.

Сокол продает западным студиям идеи проектов — фильмов, сериалов и шоу. Она пишет короткий, страниц на 20, сценарий от завязки сюжета до его развязки и отправляет продюсерам.

«Если моя идея нравится, ее покупают и над ней начинают работать сценаристы. Не каждая идея выстреливает и превращается в полноценный сценарий», — пояснила Сокол «Собеседнику».

Писать экс-участница «Дома-2» начала еще в школе. Тогда она отправляла свои сценарии на федеральные каналы, однажды ее даже пригласили работать в шоу талантов.

Сейчас Сокол сотрудничает с продюсерской компанией покойного американского комика Боба Хоупа. Она разработала сценарий, в основу которого легли реальные события. Речь идет о доме с привидениями, в котором сыновья из-за жажды наживы расправились со своей матерью.

Производство картины в Голливуде временно приостановлено из-за пандемии. Сценарист надеется, что вскоре съемки возобновят. От разработки идеи до выхода фильма — путь не близкий, подытожила она.

Ранее ставшая матерью звезда «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на людей, сливших фотографию ее малыша в Сеть. Она пригрозила, что их действия не останутся безнаказанными.