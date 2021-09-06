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В ЛНР объяснили, зачем главком ВСУ собрался в Москву «на танке» на самом деле
Армия
В ЛНР объяснили, зачем главком ВСУ собрался в Москву «на танке» на самом деле
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Луганск, 6 сентября. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о желании «проехать на танке по Красной площади» нужны для поднятия рейтингов Зеленского, считает военный эксперт Андрей Марочко.

Назначенный этим летом главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный, ранее руководивший войсками оперативного командования «Север», в ходе беседы с работниками СМИ сказал, что хотел бы «проехать на танке» по Красной площади и Арбату. В Госдуме РФ отреагировали на заявление военачальника, подчеркнув, что он сможет проехать по Москве лишь на такси или в автозаке после того, как будет задержан за военные преступления.

Ситуация в Вооруженных силах Украины никак не изменилась после назначения Залужного на должность главкома, подчеркнул подполковник запаса Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, этот человек причастен к гибели жителей Луганской Народной Республики, а также к разрушению инфраструктуры в регионе. По мнению собеседника, заявления Залужного о «танках на Красной площади» являются обычным популизмом, направленным на поднятие рейтингов украинского президента Владимира Зеленского.

«Это дань уважения Зеленскому, который назначил его на пост при помощи западных хозяев. Он делает такие заявления с целью поднять рейтинг Зеленского. Это человек без совести и чести», — объяснил Марочко, зачем главком ВСУ собрался в Москву «на танке» на самом деле.

России стоит отвечать санкциями в отношении таких личностей, как Залужный, а не спускать им с рук подобные выпады, считает эксперт. Он подчеркнул, что, сделав противоречивое заявление, главком ВСУ нанес оскорбление военному и политическому руководству собственного государства, а также всем россиянам.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик раскритиковал заявление главкома ВСУ, передает телеканал «360». По его мнению, выпад Залужного является очередной «ахинеей», так как по Москве могут ездить только российские танки.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что ВСУ не удастся долго продержаться в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, между российской армией и украинскими войсками существует огромная технологическая пропасть.

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Все новости / Армия / В ЛНР объяснили, зачем главком ВСУ собрался в Москву «на танке» на самом деле
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