Дипломат Палажченко ответил на слова Хасбулатова о вине Горбачева в распаде СССР

Москва, 6 сентября. Заявления экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова абсурдны, заявил дипломат и переводчик Павел Палажченко.

Так он ответил на слова Хасбулатова о вине последнего руководителя ЦК КПСС Михаила Горбачева в распаде Советского Союза. К исчезновению СССР привели вовсе не действия генерального секретаря, а крах финансовой системы. Последнее произошло из-за несогласованных шагов представителей высших органов власти, подчеркнул дипломат.

Ранее Хасбулатов рассказал, что Горбачеву стоило остановиться лишь на экономических преобразованиях. По мнению бывшего председателя Верховного Совета, последние удары по СССР нанесли члены Государственного комитета по чрезвычайному положению и участники Беловежского соглашения. Процесс образования ГКЧП Хасбулатов и вовсе назвал ошибкой. Объединение усугубило сложившуюся в стране ситуацию, добавил он.