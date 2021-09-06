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Позиция Токио по Курилам после заявления Путина разочаровала японцев
Политика
Позиция Токио по Курилам после заявления Путина разочаровала японцев
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 6 сентября. Ответное заявление генсека японского кабмина Кацунобу Като на слова президента России Владимира Путина о Курильских островах разозлило жителей Страны восходящего солнца.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Курильские острова, на часть которых претендует Япония, были и остаются частью РФ. В ответ на это Кацунобу Като в очередной раз выразил сожаление такой позицией Москвы и вызвал советника-посланника посольства в Токио Геннадия Овечко в МИД.

Пока власти Японии придерживаются политики постоянных осуждений и выражений недовольства стратегией России в отношении Курил, простые жители Страны восходящего солнца разочарованы избранной кабинетом премьера Есихидэ Суги линией поведения. По их мнению, японские чиновники каждым очередным своим заявлением только сильнее позорят страну, и в отношениях с Москвой Токио следует вести себя более решительно и конструктивно.

«Все эти наши сожаления ничего не стоят! <...> Может, наше правительство наконец придумает что-нибудь получше и поумнее?» — негодует читатель Abata.

Россия все равно продолжит развивать Курилы, и если Япония откажется от проекта объединенной экономической зоны, который предлагает Москва, на островах могут появиться еще более недружественные Токио инвесторы — например, Южная Корея и Китай. Поэтому вместо возмущений и негодований следует инвестировать, пока еще не поздно, уверяют читатели издания Jiji.

«Нужно наоборот расширять наше присутствие на северных островах за счет совместной экономической деятельности. Одними «сожалениями» островов не вернешь. <...> Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии», — резюмировал комментатор с никнеймом ess.

Заявление президента России Владимира Путина о развитии Курильского архипелага также вызвало отклик среди японской общественности. Как отметили пользователи соцсетей из Страны восходящего солнца, предложенную Москвой возможность совместно развивать регион не следует упускать.

Позитивный настрой японского населения в отношении совместного с Россией развития Курил разделают не все. Наиболее радикальные представители общественности требуют развязать войну за острова, пишет НСН.

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