В Полтаве школьница попыталась застрелить своих учителей из арбалета

Полтава, 6 сентября. Украинские правоохранители задержали в Полтаве школьницу, которая пришла в свою школу с арбалетом. Девушка намеревалась застрелить своих учителей.

Согласно оперативным данным, чрезвычайное происшествие произошло в школе №11. В результате инцидента пострадала одна учительница, который девочка-подросток прострелила руку насквозь.

По словам очевидцев, все произошло неожиданно: «девушка с зелеными волосами, похожая на персонажа аниме» забежала в образовательное учреждение и начала в хаотичном порядке стрелять из боевого арбалета, пытаясь задеть преподавателей.

В данный момент полиция задержала дебоширку. С ней сейчас работают следователи. По данному факту проведут проверку, в ходе которой установят мотивы поступка школьницы и будет принято процессуальное решение.

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