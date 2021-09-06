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В Госдуме отреагировали на расследование ФАН о карибском особняке Чирковой

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:35
Общество
В Госдуме отреагировали на расследование ФАН о карибском особняке Чирковой
Pr Scr youtube.com  /  Редакция КПРФ.РУ

Депутат Государственной думы Вера Ганзя, комментируя расследование ФАН об элитной недвижимости кандидата в депутаты ГД Ирины Чирковой в Доминиканской Республике, подчеркнула, что представитель органов власти должен быть «чист, как белый лист».

«Если хочешь идти работать представителем органов власти, значит, должен быть чист, как белый лист, то есть никаких подобных позиций быть не должно. Я думаю, абсолютно правильную поправку (в Конституцию РФ. — Прим. ФАН) предлагали. То же самое касается близких родственников. У человека же есть выбор. Если он хочет владеть недвижимостью за рубежом, пусть владеет, ради бога. Но тогда не надо сочетать это с народным представительством в законодательных органах власти», — пояснила собеседница ФАН.

Ганзя отметила, что выдвижение в кандидаты в депутаты — дело добровольное. Соответственно, от политика требуется высокая ответственность.

«Если человек решает идти и баллотироваться депутатом Государственной думы или в региональных законодательных органах власти, то, значит он должен сделать этот выбор в пользу того, чтобы отказаться от недвижимости заграницей. А совмещать – это слишком неразумно», — подытожила народная избранница.

Депутат Вера Ганзя отреагировала на расследование ФАН об Ирине Чирковой
facebook.com  / Ирина Чиркова

Ранее ФАН выпустил расследование, раскрывшее детали из жизни Ирины Чирковой и Олега Черненко, претендующих на место в Госдуме, которые вполне могут послужить основанием для их отстранения от депутатской деятельности. Выяснилось, что на протяжении восьми лет чета парламентариев скрывала два особняка в Доминикане, рожденного там сына, а также вид на жительство в карибской республике.

Ирина Чиркова собирается вновь баллотироваться в Государственную думу в сентябре 2021 года от партии «Справедливая Россия» по Архангельскому одномандатному избирательному округу №73. Олег Черненко же будет пытаться попасть в российский парламент, выдвигаясь от 72 округа.

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ганзя чиркова
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