Мишустин сообщил о готовности Кабмина РФ к начислению выплат военнослужащим

Москва, 6 сентября. Все решения для начала начисления военнослужащим выплат в размере 15 тысяч рублей оперативно проработаны Правительством РФ, сообщил премьер-министр России Владимир Мишустин.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, ведомство довело все необходимые лимиты, отметил председатель правительства в ходе совещания со своими заместителями. Мишустин попросил руководителей министерств и ведомств организовать начисления в таком порядке, чтобы все, кому положены президентские выплаты, получили их своевременно.

Кабмин ранее одобрил выделение денежных средств для единовременных выплат военным пенсионерам. Из средств резервного фонда правительства будет направлено 21,142 млрд рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина россиянам, которые получают пенсию как проходившие военную или приравненную к ней службу, полагается выплата в 10 тысяч рублей. Глава государства подчеркнул, что в рамках выделения соцпомощи выплаты или их части не могут быть списаны за долги.