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Фестиваль крафтовых масок вызвал ажиотаж в Японии

Общество

На Токийском фестивале в центре искусств развернулись прилавки с масками необычного дизайна. Среди них циклопы с женскими лицами, люди-роботы, животные и другие образы. Кроме того, среди них можно найти традиционные театральные японские маски.

«Я купил эту маску в магазине, продавец был в одной из них. Она выглядит странно, и я считаю, что это действительно круто. Дело в том, что я люблю осьминогов. Мне очень нравится звенящая шея Дэви Джонса в «Пиратах Карибского моря», поэтому я купил эту маску», - объясняет покупатель Сюдзи.

Культура ношения масок появилась в Японии еще со времен основания древнего театра. В легендах упоминается, что маска наделялась магическими свойствами и символами. Сохранять традиции основная задача фестиваля.

«Я чувствую, что могу отличаться от своего обычного «я», поэтому и начал создавать маски. Теперь я так люблю эту маску, что считаю ее своим собственным ребенком. Вот почему я ей так дорожу и активно использую. Хочу носить ее как можно чаще это возможность поиграть, особенно на таких мероприятиях, как здесь», рассказывает Нуар, создатель масок.

Самодельные маски не только украшают лицо человека, но и защищают от распространения COVID-19. Организаторы постарались разделить потоки любителей масок, и сделали вход на фестиваль по предварительной записи.

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япония фестиваль маска
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