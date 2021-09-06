Пародист Александр Песков объяснил, почему продает особняк в Подмосковье

Москва, 6 сентября. Артист Александр Песков, ставший известным благодаря своим пародиям на певицу Аллу Пугачеву, продает трехэтажный дом в Московской области.

Пародист, чья карьера пошла в гору в девяностых, решил избавиться от загородного «дворца». Песков оценил недвижимость в 500 млн рублей. Он пояснил, что будущему владельцу придется вложить деньги во внутреннюю отделку, поскольку ремонт здания не завершен.

«На постройку было потрачено 7 миллионов долларов», — заявил артист в эфире программы «Звезды сошлись» на телекнале НТВ.

Дом, который строился последние 15 лет, находится на участке в 25 соток в подмосковном городе Истра. Площадь особняка составляет 750 квадратных метров. Песков объяснил, что ему одному не нужен такой огромный дом, он хочет жить в уютном небольшом гнездышке.

Король пародий был женат всего лишь однажды на Галине Песковой. В этом браке у пары родилась дочь Дарья, сейчас она работает концертным директором театра-студии «Непоседы».

Ранее известный российский певец Митя Фомин купил особняк в Крыму за 10 млн рублей. Исполнителю пришлось сделать в доме ремонт и установить на крыше солнечные батареи.