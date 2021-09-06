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Электронные медкарты станут доступны россиянам на «Госуслугах» в ближайшее время

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 13:04
Общество
Электронные медкарты станут доступны россиянам на «Госуслугах» в ближайшее время
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 6 сентября. Жители России получат доступ ко всей своей медкарте на «Госуслугах» в ближайшее время, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Функционал портала «Госуслуги» постепенно расширяется. Россияне смогут получать информацию о назначениях врачей, рецептах, результатах анализов и медицинских исследований не выходя из дома.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете должны получить доступ <...> ко всей электронной медицинской карте», — приводит заявление Шадаева ТАСС.

Пользователям портала «Госуслуги» больше не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Благодаря нововведениям, сервис будет получать необходимую информацию от организаций самостоятельно.

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госуслуги медкарты шадаев
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