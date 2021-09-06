Сенатор рассказал ФАН, чем Аргентина ответит на территориальные претензии Чили

3 сентября президент Чили Себастьян Пиньера ратифицировал опубликованный 23 августа декрет №95. В результате этого решения шельф, находящийся у берегов Аргентины в Южной Атлантике, был в одностороннем порядке объявлен чилийской территорией.

Аргентинский сенатор Хулио Кобос — бывший вице-президент Аргентины и глава комиссии Сената по международным вопросам — считает подобные действия со стороны правительства Чили недопустимыми. Он согласился прояснить свою позицию специальному корреспонденту Федерального агентства новостей.

Шельф раздора

Речь идет о так называемой «аргентинской континентальной платформе» — шельфе площадью 5500 квадратных километров, который расположен к востоку от 67 градусов 16 минут западной долготы. С 1961 по 2016 год эта зона Южной Атлантики считалась нейтральными водами, однако 11 марта 2016 года специальным постановлением ООН отошла к Аргентине. Сенатор Кобос подчеркивает стратегическую важность шельфа.

«Наша континентальная платформа отличается уникальным биоразнообразием; однако ее экономический потенциал не ограничен рыболовецким промыслом. Мы предполагаем, что на океанском дне в этой зоне имеются нефтеносные бассейны и залежи ценных минералов», — обрисовал он экономические перспективы района.

Аргентинская сторона отреагировала еще 28 августа: Министерство иностранных дел опубликовало ноту, в которой канцлер Аргентины Фелипе Сола отметил, что речь идет «о попытке Чили присвоить часть аргентинской континентальной платформы, океанских вод и потенциальных богатств морского дна, что идет вразрез с решением ООН и нормами морского права».

Чтобы проанализировать создавшуюся ситуацию и попытаться найти из нее выход, 1 сентября Комиссия Сената по международным вопросам, которую возглавил непосредственно сенатор Хулио Кобос, провела экстренное виртуальное заседание. В ходе встречи участники отметили, что Чили пытается воспользоваться старой, как мир, стратегией, и пытается отвлечь своих граждан от внутренних проблем, переключая их внимание на международные.

Комиссия сочла Декрет №95 грубейшим нарушением международных норм и договоров — в частности, двустороннего Договора о мире и дружбе, который был заключен Чили и Аргентиной в 1984 году. В нем четко обозначены координаты, ограничивающие чилийские континентальные воды. Кроме того, было признано недопустимым заявление министра иностранных дел Чили Андреса Алламанда, который, отвечая на претензии о присвоении чужих территорий, сказал: «Никто не может присвоить то, что ему уже принадлежит».

Мутные воды международной напряженности

По мнению чилийского канцлера, спорные 200 миль к востоку от мыса Пуга принадлежат Чили просто потому что Чили является береговым государством. В своей пресс-конференции он тем не менее подчеркнул, что Чили заявляло свои права на шельф еще в 2009 году, а в Статье 7 Договора о мире и дружбе 1984 года говорится, что Аргентина не имеет права на воды южнее точки F — 56 градусов 22 минуты 8 секунд южной широты и 67 градусов 16 минут западной долготы.

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А вот Хорхе Таруд, бывший посол Чили в Австралии и Китае, выступил не слишком дипломатично:

«Бессильное правительство Аргентины демонстрирует бурное возмущение, которое должно стать аргументом для предвыборной компании», — заявил он газете La Tercera.

Между тем в ноябре 2021 года Чили тоже предстоят президентские выборы; несмотря на это, чилийский Сенат продемонстрировал неожиданное единодушие и в полном составе проголосовал за проект закона, призванного модифицировать карту территориальных вод в пользу Чили.

Пресс-служба Сената Аргентины /

Под предлогом «сложной санитарной ситуации» в тот же день 1 сентября чилийская сторона отменила протокольные мероприятия, связанные с пребыванием в порту Вальпараисо аргентинского учебного парусного судна «Ла Либертад». Будущие морские офицеры с фрегата собирались возложить цветы к памятнику генерала Сан-Мартина, освободителя стран южного конуса от испанского владычества — но вынуждены были остаться на борту.

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Сохранить добрососедские отношения

Граница между Аргентиной и Чили проходит по Андам, составляет 5308 км и является самой длинной сухопутной границей в мире. Может быть, именно поэтому в исторической перспективе территориальные споры между этими двумя странами не единожды происходили в ХХ веке.

Пресс-служба Сената Аргентины /

ФАН: Договор 1984 года был призван поставить финальную точку в территориальных разногласиях между Чили и Аргентиной?

Хулио Кобос: Именно так. Не будем забывать, что в конфликте по поводу озера Лагуна-дель-Десиерто в 1965 году погиб человек, а спор об островах в проливе Бигль привел к кризису 1978 года и чуть было не закончился войной. Подписание договора говорит о том, что наши страны способны выстроить продуктивный диалог и сохранить добрососедские отношения.

Очень важно не допустить эскалации конфликта, поэтому на заседании комиссии Сената по международным вопросам от 1 сентября я говорил о необходимости создания аргентино-чилийской комиссии, которая должна найти решение в рамках традиции связывающих нас уз братства и с учетом норм международного права.

— Аргентинский министр иностранных дел Фелипе Сола обвинил чилийцев в экспансионизме. Как вы это прокомментируете?

— Мы допускаем, что Чили может не соглашаться с решением, принятым ООН в 2016 году. Но существуют специальные протоколы для оспаривания международных соглашений, которыми эта страна пренебрегла. Подобные вопросы не решаются одним единственным декретом — и тем более не в одностороннем порядке.

— Как вы видите дальнейшее развитие ситуации?

— Аргентина должна четко сформулировать свою позицию по данному вопросу — не только для Чили, но и для обращения в ООН и в Международный орган по морскому дну. Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать диалогу.

Я уверен в эффективности межпарламентской дипломатии и в том, что Аргентина и Чили одинаково заинтересованы в развитии региона и в интеграции. Если же Чили будет стоять на своем, придется прибегнуть к помощи международного арбитражного суда — в соответствии с постановлениями Конвенции по морскому праву (CONVEMAR) от 1982 года.