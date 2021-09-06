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Визит министра иностранных дел Гвинеи в Россию отменен
Политика
Визит министра иностранных дел Гвинеи в Россию отменен
wikipedia.org  /  Aboubacarkhoraa /CC BY-SA 4.0

Москва, 6 сентября. Министр иностранных дел Гвинеи Ибрагим Халиль Бага не приедет в Россию. Визит дипломата отменен. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

Представитель посольства Гвинеи в России в беседе с журналистами РИА Новости заявил, что поездка дипломата в Москву не состоится из-за нестабильной обстановки в регионе.

Ранее стало известно, что в республике была совершена попытка государственного переворота. Военные мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. В столице региона зафиксировали активную стрельбу. Согласно информации местных СМИ, солдаты просили жителей вернуться в свои дома.

Из-за обострения ситуации к россиянам, проживающим в Гвинее, обратились представители посольства РФ. Дипломаты призвали граждан не покидать дома в целях безопасности.

Предполагается, что силами специального назначения руководил полковник Мамади Думбуйя. До 2018 года он служил во французском Иностранном легионе. Полковник вернулся на родину, чтобы взять под контроль подразделение GPS.

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россия мид гвинея
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