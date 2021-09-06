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Форвард сборной Колумбии Альфредо Морелос может перейти в «Зенит»
Спорт
Форвард сборной Колумбии Альфредо Морелос может перейти в «Зенит»
Global Look Press  /  Panoramic

Санкт-Петербург, 6 сентября. Колумбийский нападающий Альфредо Морелос попал в сферу интересов «Зенита».

Петербургский «Зенит» и турецкий «Бешикташ» намерены приобрести 25-летнего игрока шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелоса. Об этом пишет Todofichajes. По информации источника, нападающий сборной Колумбии хочет уйти из шотландского клуба, чтобы выступать в Лиге чемпионов. В услугах Морелоса был заинтересован португальский «Порту», однако переговоры сорвались.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро. В этом сезоне Морелос принял участие в семи матчах «Рейнджерс» и 10 играх сборной Колумбии. Он забил четыре мяча.

Ранее уругвайский форвард Эдинсон Кавани уступил партнеру по нападению Криштиану Роналду седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Португальский игрок подписал с английским клубом контракт до 2023 года.

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Зенит трансфер переход рпл морелос
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