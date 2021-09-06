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ЦИК России разрабатывает механизм борьбы с кандидатами-двойниками
Политика
ЦИК России разрабатывает механизм борьбы с кандидатами-двойниками
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 сентября. Власти России начнут бороться с использованием кандидатов-двойников на выборах, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

После сентябрьских выборов ЦИК начнет разрабатывать специальный механизм, который поможет бороться с технологией двойников во время избирательных кампаний. Поводом для этого стало появление двух двойников кандидата от партии «Яблока» Бориса Вишневского, отметила Памфилова.

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями», — заявила она в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в период с 17 по 19 сентября. В то же время в России пройдут выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поделилась подробностями о процессе наблюдения за возможными нарушениями на предстоящих думских выборах. По ее словам, участники видеонаблюдения получат в общей сложности более 54,5 тысячи аккаунтов для доступа к порталу с трансляциями. Также председатель ЦИК отметила, что будет предусмотрена возможность возврата к любому фрагменту видеозаписи.

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выборы цик памфилова
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