Бузова показала, как происходит ее «распаковка образов» по вечерам

Москва, 6 сентября. Певица Ольга Бузова пожаловалась на вечернюю бьюти-рутину. Звезда «Дома-2» призналась, что после длительных съемок по вечерам в ванной у нее происходит «распаковка образов».

Бузова продолжает кочевать от одних съемок к другим, не давая себе ни минуты отдыха. Летом она месяц провела в Африке, где работала над новым шоу. Затем звезда вернулась в Москву для записи нового альбома, а позже отправилась в Минск на съемки белорусского «X-Фактора». На своей странице в Instagram Бузова призналась, что после каждого съемочного дня ее ждет изнуряющий «разбор чемоданов и распаковка образов». Звезда «Дома-2» записала видео в ванной и, стоя перед зеркалом, показала, из чего состоит ее бьюти-рутина.

«Сейчас мне это все нужно снять, миллион шпилек, плюс я еще хотела сегодня масочку нанести, помыть лицо и голову, чтобы завтра не тратить время на сушку. А кто-то еще говорит, быть женщиной — легко», — пожаловалась фанатом Ольга Бузова.

Жалобы звезды «Дома-2» в последнее время никак не трогают подписчиков. В комментариях на странице знаменитости в Instagram сыпется огромное количество критики в ее адрес. Больше всего претензий у фанатов к внешнему виду Ольги Бузовой, которая даже при миллионных гонорарах одевается, как «колхозница», отмечают пользователи.

По стилю певицы прошлась и ее экс-коллега по скандальной телестройке Ксения Бородина. Одна назвала имидж Бузовой «безвкусицей» и попросила никогда ее с ней не сравнивать.