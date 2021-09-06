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На новые школьные автобусы в России выделят по 10 млрд рублей ежегодно

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:50
Экономика
На новые школьные автобусы в России выделят по 10 млрд рублей ежегодно
gov-murman.ru

Москва, 6 сентября. Ежегодно в бюджете Кабмином РФ будет предусмотрено по 10 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также по 6 млрд рублей будет предусмотрено на закупку автомобилей скорой помощи. По поручению президента России Владимира Путина в ближайшие четыре года в регионы должно поступить не менее 16 тысяч автобусов и пяти тысяч скорых.

«При подготовке проекта трехлетнего федерального бюджета заложим на это необходимые средства», — сообщил председатель Правительства РФ.

Мишустин ранее подписал постановление правительства о дополнительном финансировании в некоторых регионах России строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых граждан. Решение принято на основании обращений глав регионов.

Также премьер-министр ранее утвердил увеличение перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, требуемых для развития экономики России.

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