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Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
Весь мир
Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
Global Look Press  /  Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com

Сабрата, 6 сентября. На территории лодочного завода прогремел мощный взрыв. Произошедшее связывают с нарастающей конфронтацией между преступными группировками на западе североафриканского государства.

Инцидент произошел накануне утром в центре прибрежного города. На атакованном предприятии изготовляли лодки, которые использовались для нелегальной миграции и контрабанды людей.

Согласно сообщениям местных СМИ, по заводу с воздуха нанесено два удара. По всей видимости, это работа турецкого беспилотника. Новостей о пострадавших не поступало.

Источники в службах безопасности предположили, что причиной нападения стал конфликт, который произошел между контрабандистами в западном регионе. Кто именно стоит за инцидентом, выясняют правоохранители.

Завод принадлежит боевику Ахмаду ад-Даббаши, который является лидером вооруженного формирования и возглавляет одну из сетей торговли людьми. В последнее время он активизировал свою деятельность в сотрудничестве с другими преступными организациями в городах Аз-Завия, Зувара, Аль-Аджилат, Бени-Валид и на юге страны.

Сабрата, расположенная на побережье в западном регионе, является пунктом в маршруте, который используется контрабандистами. Источник в службах безопасности подтвердил, что темпы бизнеса на нелегальных мигрантах в городе растут ежедневно.

Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
Global Look Press  / Marios Lolos / Xinhua

Ухудшение ситуации с безопасностью на западе страны привело к увеличению активности торговцев людьми. Преступники работают при поддержке боевых группировок. Положение осложняет содействие Анкары, в результате которой турецкое оружие попадает в руки ливийских формирований.

Триполи не в состоянии ликвидировать или ограничить деятельность контрабандистов, несмотря на попытки некоторых силовых ведомств атаковать укрытия банд.

В прошлом месяце Швейцария предложила ливийскому руководству помочь с проблемой, представив инициативу по решению миграционного вопроса. Документ подразумевает развитие приграничных городов.

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ливия
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