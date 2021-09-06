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Вдова Олега Табакова покорила фанатов образом в стиле глэм-рок
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова покорила фанатов образом в стиле глэм-рок
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 сентября. Вдова Олега Табакова — актриса Марина Зудина — не боится экспериментировать с имиджем. После дня рождения звезда сменила прическу, которая омолодила ее на пару десятков лет.

Марина Зудина несколько дней назад, 3 сентября, принимала поздравления с днем рождения. Актрисе исполнилось 56 лет, однако фанаты не перестают восхищаться внешним видом артистки и в один голос утверждают, что выглядит звездна намного моложе своего возраста. После праздника вдова Табакова решила немного поэкспериментировать со стилем.

Результат бьюти-преображения Зудина показала в Instagram-аккаунте. На снимке звезда сериала «Содержанки» предстала с оригинальным начесом. На ней была модная кожаная куртка, которая дополнила образ в стиле глэм-рок.

Поклонники пришли в восторг от нового имиджа вдовы Табакова. В комментариях отметили, что оригинальная прическа омолодила артистку. Одна из подписчиц даже в шутку попросила Марины Зудину не выкладывать снимки двадцатилетней давности.

«Оригинальная прическа! Вам очень идет»;

«Какая же вы красивая, Мариночка, вам идет»;

«Красивой женщине всегда все к лицу!» — оценили новую прическу звезды поклонники.

Ранее Марина Зудина опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию покойного мужа, которому 17 августа могло бы исполниться 86 лет. По словам актрисы, день рождения Табакова остается самым любимым праздником для его родных.

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актриса стиль имидж зудина
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