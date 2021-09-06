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Астрологи перечислили знаки зодиака, которым противопоказано копить деньги
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым противопоказано копить деньги
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Москва, 6 сентября. Некоторым знакам зодиака противопоказано экономить деньги, астрологи советуют им научиться тратить капиталы на развлечения и удовольствия.

Первым в четверке представителей зодиакального круга из тех, кто не умеет тратить деньги на радости, стал Телец. Они умеют зарабатывать, эксперты советуют добавить в жизнь больше легкости и немного беззаботности.

«Не нужно откладывать на черный день, выжидать подходящего момента. Этот момент происходит сейчас», — цитирует слова астрологов интернет-портал 5-tv.ru.

Ракам не стоит увлекаться экономией. Они довольно успешны в создании капитала, но совершенно не умеют развлекаться. Астрологи рекомендуют рожденным под этим созвездием регулярно спускать 10-15% дохода на радости жизни.

Козерогам грозит превращение в скучных сухарей, если они не перестанут постоянно экономить и копить. Представителям этого знака следует научиться легче расставаться с деньгами и больше получать удовольствия от покупок.

Скорпион считается одним из самых экономных знаков зодиака, его спокойствие зависит от количества накопленных денег. Вынудить Скорпиона на траты могут лишь супруги или близкий друг, который легко транжирит деньги. Астрологи рекомендуют побольше общаться с такими людьми, чтобы почувствовать «настоящий вкус жизни».

Трем знакам зодиака в сентябре выпадет небывалая удача, останется только не упустить свой шанс. Астролог рассказала, как не «проморгать» звездный подарок.

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