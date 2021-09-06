Беспощадный футбол: самый громкий скандал с участием сборных Бразилии и Аргентины

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины, который проводился в Сан-Паулу 5 сентября, был приостановлен на 7-й минуте из-за дикого скандала. На поле выбежали полицейские и работники санитарных служб, потребовавшие остановить матч. И это из-за того, что несколько аргентинских игроков, прибывшие в Бразилию из Великобритании, не соблюли режим самоизоляции. Вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, полузащитник Джованни Ло Сельсо и еще один хавбек Эмилиано Буэндиа, согласно протоколу, не могли находиться на поле из-за нарушения правил, которые были утверждены бразильским министерством здравоохранения. Футболистов предложили депортировать в Англию. Почему проблему начали решать уже на футбольном поле во время матча, остается загадкой, ведь аргентинские игроки до этого сумели пройти пограничный контроль, заселиться в отель и провести тренировки.

Это не первый скандал, произошедший между сборными: ранее Бразилия и Аргентина попадали в не менее грандиозные инциденты. ФАН рассказывает об одном из них.

В 1990 году на чемпионате мира в Италии произошел крупный скандал с участием сборных Аргентины и Бразилии. Аргентина в 1/8 финала победила своего злейшего врага и вышла в следующую стадию турнира, хоть и благодаря дичайшей афере тренерского штаба. В Латинской Америке эту историю называют «бидон Бранко»: бразильского игрока по имени Бранко аргентинцы отравили прямо во время матча.

Штаб сборной Аргентины приготовил к матчу бутылки с водой, в которые подмешал снотворное рогипнол. Это средство могло оставить без сил любого игрока прямо во время матча. Обычно из рук соперников никто ничего не принимает — ни еду, ни напитки; как сработала эта уловка, не поняли даже аргентинцы.

Global Look Press / Gao Jing/XinHua

Во время матча в Турине установилась невыносимая жара — +34 градуса в тени, поэтому аргентинцы, которые были не в состоянии обойтись без воды, видимо, не задумывались, у кого ее брать. Так, защитник бразильской команды Бранко с радостью принял бутылку воды от соперника, после которой на протяжении всего матча он чувствовал себя очень плохо. Историю с отравлением во всех подробностях аргентинским журналистам удалось восстановить лишь 31 год спустя с помощью анализа трансляции и игрового репортажа.

Журналисты канала TyC Sports установили, что почти в конце первого тайма — на 40-й минуте — бразилец Рикардо Роша в центре поля сбил своего соперника — аргентинца Педро Трольо и получил желтую карточку. На 40:26 легендарный аргентинский футболист Диего Марадона навесил со штрафного, бразилец Алемао отразил его атаку, выбив мяч на угловой. После этого на поле появилась медицинская бригада во главе с доктором Мадеро, чтобы помочь пострадавшему Трольо. Кроме того, появляется еще один персонаж по имени Галиндес Ди Лоренцо — в разных источниках он значится физиотерапевтом, массажистом и даже ассистентом главного тренера. Именно у этого человека был контейнер с водой. Здесь и начались манипуляции. Аргентинцы передавали бразильцам свои бутылки, а Марадона, корчащийся на газоне от боли из-за удара Алемао, будто специально приковывал внимание к себе, чтобы усыпить бдительность соперников.

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Спустя много лет после матча Диего Марадона в одном из интервью подтвердил, что цель отравить соперника на поле прослеживалась. Аргентинец Трольо, наоборот, опровергал информацию и заявлял, что история с отравлением на самом деле — большая выдумка. Еще некоторые футболисты и тренеры отмечали, что администраторы команды ошибочно разлили по бутылкам обычную воду из крана.

Латиноамериканский футбол всегда вызывает много споров и славится чудовищными несостыковками, им не важно, что за этим наблюдает весь мир.