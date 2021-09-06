Индийские эксперты назвали следующего возможного покупателя российских С-400

Нью-Дели, 6 сентября. Возможная продажа зенитно-ракетных комплексов С-400 в Белоруссию станет важным стратегическим шагом для России, заключили индийские эксперты EurAsian Times.

Зарубежные аналитики ожидают роста числа стран, которые будут закупать у России передовые системы С-400. Среди наиболее вероятных приобретателей была названа Белоруссия. «ПолитРоссия» приводит главные выводы индийских экспертов в пересказе.

С-400 уверенно завоевывает признание не только на родине, но и за рубежом. Комплекс уже закупили у России Китай, Турция и Индия, несмотря на санкционное давление США. Теперь эксперты ожидают, что следующим покупателем станет Белоруссия. О заинтересованности в приобретении С-400 в Минске высказывались уже неоднократно.

При этом контракт на поставку С-400 белорусским войскам принесет ощутимую выгоду и российской стороне. Белоруссия служит неким «буфером» между западными границами РФ и восточным флангом НАТО, так что Москве пойдет на пользу укрепление обороны соседнего государства.

«Москве выгодно укрепить и вооружить своего союзника и соседа», — подчеркивают эксперты.

В EurAsian Times подозревают, что после того, как Белоруссия обзаведется своими комплексами С-400, в Европе опять начнется гонка вооружений. Укрепление партнерских отношений между Минском и Москвой также чрезвычайно беспокоит страны НАТО: в особенности переживают по этому поводу власти Польши и Прибалтики.

Российский военкор Юрий Котенок же заявил, что Москве и Минску не стоит обращать внимание на мнение Запада, когда речь идет о перспективах поставок С-400. Передача Минску партии С-400 позволит создать общую российско-белорусскую систему противовоздушной обороны.

Ранее Варшава выразила протест в связи с грядущими совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Экс-глава МИД Польши и евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что Москва представляет для всей Европы «угрозу» и назвал учения «агрессивными упражнениями», передает «Утро.ру».