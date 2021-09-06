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Талибы захватили мавзолей отца лидера сил сопротивления в Панджшере
Армия
Талибы захватили мавзолей отца лидера сил сопротивления в Панджшере
Global Look Press  /  Str

Кабул, 6 сентября. Представители движения «Талибан»1 (запрещенное в РФ террористическое движение) заявили о захвате мавзолей «Панджшерского льва» Ахмада Шаха Масуда в районе Базарака.

Боевики движения передали, что в результате боев в мятежной провинции Панджшер они заняли мавзолей отца лидера сил сопротивления Ахмада Масуда.

Мавзолей Ахмада Шаха Масуда был построен на холме в восьми километрах от Базарака. Для множества афганцев Масуд является национальным героем, и что самое главное — его сын Ахмад Масуд стал одним из лидеров сопротивления талибам. Вместе с уцелевшими отрядами афганской армии он противостоял наступлению талибов в провинции Панджшер, она оставалась единственным районом, который не перешел под контроль нового режима.

С начала сентября из провинции поступали противоречивые сведения, периодически представители «Талибана» заявляют, что уже заняли столицу провинции — город Базарак, однако повстанцы отрицают эту информацию. В понедельник представитель движения ополченцев Али Назари передал журналистам, что большая часть административного центра все еще под контролем отрядов Масуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан талибы ахмад масуд
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