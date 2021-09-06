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Первая шляпа Наполеона Бонапарта с его ДНК будет выставлена на аукцион

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:41
Экономика
Первая шляпа Наполеона Бонапарта с его ДНК будет выставлена на аукцион
wikipedia.org  /  Поль Деларош / Общественное достояние

Гонконг, 6 сентября. Двууголка с ДНК, доказывающей ее принадлежность французскому императору Наполеону Бонапарту, будет выставлена на торги аукционного дома Bonhams.

На данный момент лот проходит предварительный просмотр в Гонконге. В Bonhams его описали как «первая шляпа с ДНК императора». Затем головной убор отправится в Париж, а после — в Лондон, где будет выставлен на торги 27 октября. Такая двурогая шляпа часто встречается на изображениях Бонапарта на поле боя. Нынешний владелец приобрел ее на небольшом немецком аукционе. В то время никто не знал, что бикорн принадлежит императору.

«Это была чисто случайная встреча», — отметил управляющий директор Bonhams в Европе Сайман Коттл.

Шляпа была изучена с помощью различных методов, в том числе электронного микроскопа. Два из пяти найденных волосков оказались принадлежащими Наполеону Бонапарту.

Государственный Эрмитаж ранее дал старт продажам уникальных цифровых копий мировых шедевров из ограниченной коллекции. Это «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога и др.

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