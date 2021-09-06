Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации

Берлин, 6 сентября. Бывший украинский лидер Леонид Кравчук перенес серьезную операцию на сердце и теперь находится в отделении реанимации зарубежной клиники.

Операцию на сердце Леониду Кравчуку сделали на родине. Как прошло хирургическое вмешательство, пока не сообщается. Известно, что первый украинский президент находится в реанимации клиники Munich university clinic, расположенной в немецком городе Мюнхен. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственный осведомленный источник. Информации о самочувствии Кравчука пока нет.

«Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы», — цитирует интернет-газета заявление собеседника.

Сообщается, что медики делают все возможное, чтобы вылечить пациента. Рядом с Леонидом Кравчуком в больнице находится его внук.

В начале августа первый украинский президент Леонид Кравчук указал на главное отличие президента Владимира Зеленского от предшественников.