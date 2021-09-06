Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 13:06
13:04
Общество
Мы благодарны санкциям: соликамский сыровар о главных достоинствах дефицита
13:04
Общество
Электронные медкарты станут доступны россиянам на «Госуслугах» в ближайшее время
13:04
Политика
Талибы назвали новое Правительство Афганистана переходным
13:01
Происшествия
СК завершил расследование уголовного дела о крушении судна «Восток»
13:00
Общество
Минпросвещения заявило о штатной работе школ во время выборов в России
12:58
Политика
Эфир: К чему приведет Афганистан падение панджшерских львов
12:57
Весь мир
Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
12:56
Происшествия
Двое рабочих скончались от удара током при чистке скважины в Курской области
12:55
Политика
Визит министра иностранных дел Гвинеи в Россию отменен
12:55
Весь мир
Министр экономики Ливии оценил в триллион долларов убытки и потери страны
Все новости

Появился русскоязычный трейлер комедийной драмы «По соседству»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 12:36
Общество
Появился русскоязычный трейлер комедийной драмы «По соседству»
Кадр из фильма «По соседству»

Берлин, 6 сентября. На видеохостинге YouTube опубликован русскоязычный трейлер фильма «По соседству», который стал режиссерским дебютом звезды «Бесславных ублюдков» Даниэля Брюля.

Немецко-испанский актер Даниэль Брюль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Первый мститель: Противостояние», решил попробовать свои силы в режиссуре. В одном из интервью он рассказал, что перед съемками своего дебюта «По соседству» пересматривал работы Альфреда Хичкока и братьев Коэн. Премьера комедийной драмы Брюля, где он также сыграл главную роль, состоялась на Берлинском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 7 октября.

Сюжет разворачивается вокруг известного актера Даниэля. Он собирается лететь из Берлина в Лондон, чтобы пройти кастинг в супергеройский фильм. Перед выездом в аэропорт главный герой решает зайти в местный бар, где знакомится с любопытным человеком в исполнении Петера Курта («Вавилон-Берлин» и «Между рядами»). К большому удивлению Даниэля, незнакомец знает все о его жизни до мельчайших подробностей.

Несколько дней назад сервис KION представил первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский». Биографический проект расскажет о жизни и творчестве знаменитого артиста первой половины XX века Александра Вертинского.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Появился русскоязычный трейлер комедийной драмы «По соседству»
кино фильмы брюль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru