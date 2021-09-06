Появился русскоязычный трейлер комедийной драмы «По соседству»

Берлин, 6 сентября. На видеохостинге YouTube опубликован русскоязычный трейлер фильма «По соседству», который стал режиссерским дебютом звезды «Бесславных ублюдков» Даниэля Брюля.

Немецко-испанский актер Даниэль Брюль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Первый мститель: Противостояние», решил попробовать свои силы в режиссуре. В одном из интервью он рассказал, что перед съемками своего дебюта «По соседству» пересматривал работы Альфреда Хичкока и братьев Коэн. Премьера комедийной драмы Брюля, где он также сыграл главную роль, состоялась на Берлинском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 7 октября.

Сюжет разворачивается вокруг известного актера Даниэля. Он собирается лететь из Берлина в Лондон, чтобы пройти кастинг в супергеройский фильм. Перед выездом в аэропорт главный герой решает зайти в местный бар, где знакомится с любопытным человеком в исполнении Петера Курта («Вавилон-Берлин» и «Между рядами»). К большому удивлению Даниэля, незнакомец знает все о его жизни до мельчайших подробностей.

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