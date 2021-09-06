МВД опровергло введение штрафа для водителей за установку дополнительных динамиков

Москва, 6 сентября. Министерство внутренних дел России не намерено вводить штраф для водителей за установку без разрешения дополнительных динамиков.

Ряд СМИ ранее сообщил о возможном штрафе в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Водителям рассказали, что это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП «Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена».

Однако такая информация не соответствует действительности. Установка дополнительных средств воспроизведения звука не предполагает наложение на владельца автомобиля нового штрафа. Тем не менее сотрудники Госавтоинспекции держат на контроле вопрос соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.