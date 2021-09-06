«Чтобы нищие не собирали по рублю»: Буланова назвала свою главную цель в Госдуме

Санкт-Петербург, 6 сентября. Лечение детей, даже самое сложное и дорогое, должно быть абсолютно бесплатным, заявила заслуженная артистка России и кандидат на выборах в Госдуму Татьяна Буланова.

Свою главную цель в Госдуме Буланова раскрыла в комментарии волгоградскому изданию «Блокнот». По мнению кандидата от партии «Родина», здоровые дети — залог успешного развития всей страны. Певица намерена добиваться принятия федерального закона о полностью бесплатном лечении для всех несовершеннолетних, вне зависимости от их состояния и положения в случае избрания в Государственную думу.

«И я иду в Госдуму с целью принять закон о полностью бесплатном лечении всех детей России – хоть самыми дорогими операциями и уколами. Чтобы нищие не собирали смсками по рублю отчаявшимся родителям. <...> Чужих детей не бывает! Это наши дети, это наше будущее, наша Родина!» — уверена Буланова.

Артистка отметила, что Россия располагает достаточными ресурсами, чтобы реализовать ее законопроект. Сама певица также поделилась опытом помощи тяжелобольным детям: однажды она помогла купить дорогостоящие протезы маленькой девочке, вместе с которой выступала на благотворительном вечере.

Татьяна Буланова выдвигается в Госдуму VIII созыва кандидатом от партии «Родина» по 212 округу Санкт-Петербурга. Вместе с ней от того же округа баллотируются: Брагин Павел Николаевич («Новые люди»), Голованов Александр Андреевич (Партия Роста), Гурьев Роман Александрович (Партия пенсионеров), Иванова Татьяна Петровна «Коммунисты России» (КПКР), Иткин Павел Михайлович (ЛДПР), Калугина Светлана Радыковна («Гражданская Платформа»), Меньшиков Григорий Геннадьевич (КПРФ), Палевич Андрей Анатольевич («Яблоко»), Савельева Галина Сергеевна (Партия свободы и справедливости), Тетердинко Александр Павлович («Единая Россия»), Тихонова Надежда Геннадьевна («Справедливая Россия — За правду»), Уткина Олеся Владимировна («Зеленые»), Шестакова Ольга Владимировна («Зеленая альтернатива»).

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла тезис о «небольшом количестве» кандидатов на выборах в Госдуму.